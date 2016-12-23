Коломойский назвал Приватбанк «жертвой произвола» нацбанка Украины

Бывший акционер Приватбанка Игорь Коломойский прокомментировал национализацию банка, его заявление опубликовал УНИАН. Он поблагодарил правительство и лично премьер-министра Владимира Гройсмана за принятие решения, которое помогло спасти всю финансовую систему Украины. Панику клиентов банка, по его словам, вызвали действия нацбанка Украины, а сам Приватбанк стал жертвой произвола НБУ, считает Коломойский.

В заявлении бизнесмен подтвердил, что акционеры Приватбанка в связи с паникой клиентов были вынуждены предложить правительству передать банк государству. Ранее украинские чиновники, объявляя о национализации банка, подчеркивали, что с этим предложением на них вышли акционеры. «Я считаю, что премьер-министр и его команда проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение», - отметил Коломойский.

По словам бывшего акционера, у Приватбанка «был сбалансированный обеспеченный кредитный портфель, подтвержденный международным аудитом», но «НБУ, постоянно меняя свои собственные нормативы, придумывал все новые и новые способы искусственного снижения капитализации банка». «Затем они начали рассказывать о мифической дыре 150 млрд грн, 97% связанных кредитов, о том, что все деньги украдены или выведены в офшоры. Хотя все эти цифры они получили в результате произвольного изменения учетной политики. Нормальные центробанки помогают банкам в тяжелое время, такое как экономические кризисы, оккупация или война. Наш же регулятор использовал все возможные приемы, чтобы додавить Приватбанк», - цитирует УНИАН.

Самым важным Коломойский считает то, что клиенты банка не пострадали.