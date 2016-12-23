Credit Suisse выплатит минюсту США $5,28 млрд – Bloomberg

Швейцарский банк Credit Suisse выплатит министерству юстиции США $5,28 млрд в рамках урегулирования скандала, связанного с продажей некачественных ипотечных облигаций в преддверии финансового кризиса 2008 г. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сумма в $5,28 млрд складывается из двух составляющих – штрафа в размере $2,48 млрд и выплат клиентам, которые пострадали в результате резкого падения цен на недвижимость.

Агентство отмечает, что Credit Suisse пошел на такой шаг после того, как Deutsche Bank заявил о готовности выплатить $7,2 млрд минюсту США.

Ранее Deutsche Bank объявил, что достиг договоренности с минюстом США о досудебном урегулировании претензий, касающихся нарушений при продаже ипотечных инструментов перед кризисом 2008 г. Стороны договорились на $7,2 млрд.