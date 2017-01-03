Brent торгуется выше $57,1 за баррель

Цены на нефть дорожают во вторник в ожидании сокращения добычи крупнейшими странами-производителями мира, входящими и не входящими в ОПЕК.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,49% до $57,10 за баррель, на WTI - выросли на 0,48% до $53,98 за баррель.

По итогам 2016 г. нефть WTI продемонстрировала подъем котировок на 45%, что стало максимальным приростом за семь лет, отмечает MarketWatch. Марка Brent выросла за год в цене на 52%, что также стало самым существенным подъемом с 2009 г.

"Рынок стал более уверенным в том, что участники соглашения на этот раз будут соблюдать оговоренные квоты на добычу, поскольку каждый хочет, чтобы цены пошли вверх", - полагает аналитик по энергетике SCI International Гао Цзянь.