Народный банк Китая ослабил курс юаня к доллару на 0,87%

Народный банк Китая установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке, что на 594 пункта выше фиксинга минувшей пятницы, когда курс юаня составил 6,8668, сообщает «Прайм». Ранее регулятор обещал продолжать в 2017 г. умеренную монетарную политику, поддерживать уровень ликвидности, осуществлять кредитование с помощью наличных, наращивать социальное финансирование и совершенствовать кредитную систему.

В августе 2015 г. Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% – с 6,2 до 6,4 юаня за доллар), что потрясло мировые фондовые рынки, напоминает агентство. После этого центробанк занялся стабилизацией юаня. Затем прошли еще три волны ослабления китайской валюты: зимой 2015–2016 гг. (до 6,55), в июле 2016 г. (до 6,67), третья началась в октябре.

Юань долго держался на уровне 8,3 юаня за доллар, пока летом 2005 г. не начал укрепляться. С осени 2008 г. юань около года держался на уровне 6,8 юаня за доллар, а в сентябре 2009 г. вновь начал расти. Пик пришелся на январь 2014 г., когда за $1 давали около 6 юаней.