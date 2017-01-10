Минфин предлагает исключить Гонконг из списка офшоров

Минфин России предлагает исключить Специальный административный район Гонконг (Сянган) из списка офшорных юрисдикций, передает ТАСС.

«Изменения вносятся Минфином России в приказ в связи с ратификацией соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и протокола к нему», - говорится в тексте законопроекта.

Изменения могут вступить в силу уже в сентябре этого года.

Согласно информации Федеральной налоговой службы России, на данный момент офшорами признаны 40 государств и административных единиц.