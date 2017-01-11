СК «Согласие» прекратила заниматься медицинским страхованием

Дочерняя структура страховой компании «Согласие» - ЗАО «Согласие-М» - объявила о завершении деятельности в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС). Компания с 31 декабря 2016 г. прекратила существование и будет ликвидирована, передает «Интерфакс». Регистр застрахованных будет передан в МГФОМС в соответствии с законом №326 «Об ОМС в РФ».

В СК «Согласие» агентству подтвердили, что компания уходит с рынка ОМС в связи с реструктуризацией деятельности. «С целью повышения эффективности своей деятельности СК "Согласие" приняла решение сконцентрироваться на рисковом и накопительном страховании, а именно на тех направлениях бизнеса, где компания традиционно занимает лидирующие позиции», - объяснил сотрудник пресс-службы «Согласия».

«Согласие-М» работала на рынке ОМС с 1993 г. с учетом правопреемства. Уставный капитал компании составляет 60 млн руб., единственным акционером является ООО «СК "Согласие"». На сайте страховщика говорится, что он работал в Москве и Самарской области. Численность застрахованных на 1 мая 2016 г. составляла 72 200 человек, в том числе 42 000 в Москве и 30 200 в Самарской области.