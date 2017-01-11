Экономика России выходит на более уверенную траекторию развития – Орешкин

Министр экономического развития России Дмитрий Орешкин считает, что российская экономика в текущем году выходит на более уверенную траекторию развития. Об этом министр заявил по итогам совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«В 2017 год экономика России входит более уверенно в состоянии экономического роста, отмечается рост позитивных настроений у бизнеса, индексы деловой уверенности сейчас находятся на уровне 2011-2012 гг., на максимальных значениях за последние пять-шесть лет», - сказал он.