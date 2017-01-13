Орешкин: Ожидать дальнейшего роста цен на нефть не стоит

По мнению министра экономического развития России Максима Орешкина, цены на нефть сейчас пришли в равновесное состояние, их дальнейшего повышения ждать не стоит.

«Последствия принятых решений Россией и странами ОПЕК по ограничению добычи положительны для рынка нефти… Краткосрочные цены поднялись, при этом долгосрочные цены не выросли… Рынок стабилизировался и пришел в устойчивое состояние. Понятно, что такие решения не приводят к росту долгосрочных цен на нефть», – сказал Орешкин в кулуарах Гайдаровского форума.

«Ожидания, которые у нас есть по спросу, не позволят кардинально вырасти нефтяным котировкам с текущего уровня, поэтому на него и нужно ориентироваться», – заключил министр.