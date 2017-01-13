ЦБ: Двух рейтинговых агентств достаточно для обслуживания российского рынка

Двух рейтинговых агентств в принципе достаточно, чтобы обслуживать емкость российского рынка, считает первый зампред Банка России Сергей Швецов. Как передает «Прайм», он сказал это телеканалу «Россия 24». «Большая тройка» - агентства Fitch, Moodys и Standard & Poor's, по его словам, «остаются с международной шкалой». Поэтому инвесторы, которые используют рейтинговую информацию, смогут ее получать как от российских агентств, так и от «большой тройки». Но в регуляторных целях ЦБ будет поэтапно уходить от использования международной шкалы, заявил Швецов. ЦБ будет использовать только рейтинги по национальной шкале от аккредитованных рейтинговых агентств, напомнил он.

Ранее Швецов сообщил, что все агентства «большой тройки» подали в Банк России документы на регистрацию в России своих филиалов. По его словам, филиалы международных рейтинговых агентств не смогут присваивать рейтинги по национальной шкале. Чтобы присваивать рейтинги по национальной шкале, которые могут быть использованы в регуляторных целях, «большая тройка» должна создать дочерние структуры в России, а эти дочерние структуры должны пройти аккредитацию.

Пока в реестр кредитных рейтинговых агентств включены две организации - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и RAEX («Эксперт РА»). В декабре стало известно, что еще два из четырех активных на рынке российских рейтинговых агентств - «Рус-рейтинг» и Национальное рейтинговое агентство (НРА) - не попали в реестр. Аккредитация ЦБ необходима им для работы, в самих агентствах не знают, что именно не устроило ЦБ.