Россия все еще «сидит на нефтяной игле» – Голикова

Руководитель Счетной палаты России Татьяна Голикова считает необходимым накапливать, а не тратить в ближайшие полгода дополнительные доходы бюджета при росте цены на нефть, так как Россия продолжает сидеть «на нефтяной игле», передает ТАСС.

По ее словам, необходимо выждать некоторое время, не тратить полученные сверхдоходы, а провести мониторинг ситуации в бюджетной системе. Необходимо использовать ситуацию с ростом цен на нефть для накоплений и сокращения дефицита бюджета.

«Потратить мы успеем всегда. Это мы умеем. Не всегда эффективно, но умеем», - сказала она.