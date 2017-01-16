Brent торгуется на уровне $55,45 за баррель

К 9.39 мск 16 января мартовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $55,45 за баррель, в 8.05 их цена была на уровне $55,63 за баррель. К закрытию рынка в пятницу контракты подешевели на $0,56 (1%) до $55,45 за баррель, напоминает «Интерфакс». Февральские фьючерсы на WTI к 9.39 мск на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) торговались на уровне $52,46 за баррель, в 8.05 они были на уровне $52,53 за баррель. В пятницу контракт подешевел на $0,64 (1,21%) до $52,37 за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 2,9%, WTI – на 3% на сомнениях трейдеров в том, что согласованное нефтедобывающими странами сокращение добычи уменьшит избыток нефти на рынке.

Хотя многие страны ОПЕК начали в январе отчитываться о снижении объемов добычи в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями, стало известно об активном наращивании производства нефти Ливией, освобожденной от необходимости урезать добычу, сообщает MarketWatch.

Минэнерго США на прошлой неделе сообщило об увеличении производства нефти в стране на 176 000 баррелей в сутки до 8,946 млн баррелей в сутки по итогам недели, завершившейся 6 января.

Опубликованные в пятницу данные Baker Hughes указали на первое за 10 недель сокращение числа нефтяных буровых установок в США, что оказало поддержку нефтяному рынку в понедельник. Согласно данным Baker Hughes, число буровых установок за прошедшую неделю сократилось на семь до 522 единиц.