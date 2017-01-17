Brent торгуется на уровне $55,54 за баррель

К 9.12 мск вторника мартовские фьючерсы на Brent торгуются в Лондоне на уровне $55,54 за баррель, февральские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке – у $52,33 за баррель. В понедельник контракты на Brent подорожали на $0,41 (0,74%), завершив торги на уровне $55,86 за баррель, напоминает «Интерфакс». Торги в США в тот день не проводились в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Участники рынка ждут публикации ежемесячных данных о добыче стран – членов ОПЕК, которая состоится в среду, отмечает MarketWatch. Аналитики SEB Markets прогнозируют, что котировки будут находиться в районе $55 за баррель в течение I квартала текущего года до тех пор, пока не станет очевиден эффект от договоренностей о сокращении производства нефти между государствами ОПЕК и не входящими в картель странами.