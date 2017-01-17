Мадуро рассчитывает на скорое подорожание венесуэльской нефти до $60 за баррель

В ближайшие месяцы венесуэльская нефть подорожает до $60, рассчитывает президент Венесуэлы Николас Мадуро. Как передает «Прайм» со ссылкой на Noticias24, он сказал это после переговоров в Каракасе с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо. «В ближайшие дни мы поедем с визитами по странам ОПЕК, я стремлюсь к тому, чтобы цена венесуэльской нефти достигла $60», – сказал он.

Баркиндо приветствовал уже реализованную инициативу Мадуро о снижении добычи нефти для обеспечения баланса цены. «Советы, которые я получил от Мадуро, были определяющими для достижения соглашения в Вене в ноябре, оно создало основу платформы для обеспечения баланса мирового нефтяного рынка», – сказал генсек ОПЕК.

По его словам, в нынешних условиях рентабельность рынка может быть восстановлена и поддерживаться в дальнейшем в интересах стран – производителей нефти и мировой экономики.