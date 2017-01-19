Credit Suisse урегулирует претензии регуляторов США за $5,3 млрд

Второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse подписал окончательное соглашение с Минюстом США об урегулировании претензий к продажам ценных бумаг, обеспеченным жилищной ипотекой (RMBS), за период до конца 2007 г. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз Минюста. По достигнутым договоренностям банк выплатит $2,48 млрд штрафа. Еще $2,8 млрд он потратит на компенсацию ущерба, нанесенного потребителям. В частности, в течение пяти лет после урегулирования претензий Минюста банк будет на эту сумму вносить изменения в действующие кредитные соглашения и оказывать помощь заемщикам. В дополнение к уже существующим резервам на эти цели Credit Suisse отразит в отчетности за IV квартал 2016 г. доналоговые списания в размере $2 млрд.

«Сredit Suisse делал заведомо ложные и безответственные заявления о ценных бумагах, обеспеченных жилищной ипотекой, что привело к потере миллиардов долларов благосостояния и болезненно сказалось на жизни рядовых американцев», – заявила генеральный прокурор США Лоретта Линч.

Днем ранее аналогичное соглашение подписал Deutsche Bank, ему урегулирование будет стоить $7,2 млрд. В отличие от Deutsche Bank, которому удалось снизить сумму претензий почти вдвое (первоначально она составляла $14 млрд), Credit Suisse остался в рамках прогнозного диапазона – от $5 млрд до $7 млрд.

Власти США уже собрали свыше $46 млрд с шести крупнейших финансовых институтов в США, обвинявшихся в злоупотреблениях при заключении сделок с RMBS. Максимальную сумму выплатил Bank of America – $16,7 млрд, при этом объем его ипотечных облигаций, рассматриваемых Минюстом, вчетверо превышал стоимость аналогичных бумаг Deutsche Bank.