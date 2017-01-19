Современный банк должен конкурировать с Google или Facebook – Греф

Современный банк должен стать большой IT-компанией и конкурировать в будущем по продуктам с Google или Facebook. Об этом заявил президент Сбербанка Герман Греф.

По его словам, кредитные организации должны быть готовы предоставлять сервис «в режиме реального времени». «В нашем случае для этого мы должны изменить нашу технологическую платформу. Банк сегодня - это большая IT-компания, а если посмотреть на нашу текущую IT-систему, то она старая и очень сложная», - пояснил Греф.

По его словам, компаниям банковского сектора сложно соревноваться с молодыми компаниями, такими как Google или Facebook, так как они очень быстро развиваются.

Сбербанк в ближайшие восемь лет полностью перейдет на онлайн-взаимодействие с частными клиентами. «Только 50% операций с частными клиентами идут онлайн, с коммерческим сектором - до 98%. Но я думаю, в перспективе восьми лет онлайн-взаимодействие с частными клиентами приблизится к 100%», - сказал Греф.

По его словам, количество сотрудников Сбербанка может сократиться в два раза к 2025 г. «Заглядывая в будущее, сейчас у нас около 300 000 сотрудников, а к 2025 г. их будет вполовину меньше», - добавил он.