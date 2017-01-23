ЦБ отозвал лицензии барнаульского «Тальменка-банк» и омского банка «Сириус»

Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности у «Тальменка-банк», говорится в сообщении на сайте регулятора. Оно, в частности, связано со снижением «нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов», а также со снижением размера собственного капитала ниже минимально допустимого значения. «Вследствие исполнения требований надзорного органа о формировании адекватных принятым рискам резервов на возможные потери кредитная организация полностью утратила собственные средства», - указывает Центробанк.

Лицензия отозвана и у Сибирского Банка «Сириус», сообщает ЦБ. Регулятор указывает, что «в условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества Сибирский Банк «Сириус» (ООО) существенно недооценивал принятые в связи с этим риски». В результате «возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)».

Оба банка обвиняются также в нарушении требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В банках назначена временная администрация.