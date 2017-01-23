Гендиректор «Почты России» готов взять на работу всех, кого уволит Сбербанк

«Почта России» готова предложить рабочие места в своих отделениях сотрудникам Сбербанка, которые могут попасть под сокращение, сказал ТАСС гендиректор предприятия Дмитрий Страшнов. Президент-предправления Сбербанка Герман Греф на прошлой неделе сообщил, что в связи с цифровой трансформацией к 2025 г. количество сотрудников банка может уменьшиться вдвое. «Прежде всего хочу заверить, что сокращаемые сотрудники Сбербанка без работы не останутся. "Почта России" всегда будет рада квалифицированным кадрам, прошедшим серьезную школу одного из крупнейших финансовых институтов страны», – заявил на это Страшнов.

По данным презентации Сбербанка за III квартал 2016 г., у него 328 700 сотрудников, из которых 64 000 работают в его дочерних компаниях. Расходы «Сбера» на персонал составили 76 млрд руб. На 1 января 2017 г. у банка было более 15 000 отделений, в 2015 г. их было более 19 000, банк неоднократно говорил, что планирует сокращать количество офлайновых отделений и переходить на удаленное обслуживание.