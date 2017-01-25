Президент Goldman Sachs получит $284 млн при переходе на работу в правительство США

Президент Goldman Sachs Гэри Кон, которому американский лидер Дональд Трамп предложил возглавить Национальный экономический совет, получит $284 млн при увольнении из банка, сообщает Bloomberg.

Во избежание конфликта интересов на новой должности руководство банка решило ускорить процесс выдачи бонусов Кону. Речь также идет о $65 млн в виде денежных средств и акций, выплата которых была привязана к будущим финансовым показателям. Помимо этого президент банка получит отложенный бонус за предыдущие годы в размере $220 млн.

Внушительная сумма бонуса объясняется тем, что значительная ее часть будет выплачена в виде акций банка, которые на данный момент торгуются близко к историческому максимуму. Бумаги банков США подорожали после избрания Трампа президентом. Инвесторы считают, что президент будет создавать благоприятную для компаний среду.