Страховщики предупредили о массовом создании «клонов» сайтов по продаже е-ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) в последние два дня отмечает всплеск активности мошенников, которые создают «клоны» сайтов страховых компаний для продажи электронных полисов ОСАГО. Об этом ТАСС сообщил заместитель исполнительного директора союза Сергей Ефремов. «В первую очередь мошенники бьют по известным брендам. Мы обнаружили, что достаточно активно создавались клоны по "Росгосстраху", по ВСК и по РЕСО», - сказал он. По словам Ефремова, «клоны» визуально очень похожи на подлинные сайты страховщиков.

Также представитель РСА предупредил о появлении мошеннических сайтов «посредников», которые продают полисы разных компаний (посредничество в электронном ОСАГО запрещено законом). По словам Ефремова, 29 января в «РЕСО-гарантию» обратился клиент, который оплатил полис ОСАГО на ресурсе, который представлял собой копию страницы сайта «РЕСО-гарантии». Как сообщала пресс-служба компании, деньги со счета списались, но полис на электронную почту не пришел. Компания провела свою проверку и выяснила, что сайт, которым воспользовался заявитель, был фальшивым.

В «Росгосстрахе» и ВСК подтвердили наличие проблемы. «Адреса этих сайтов очень похожи на адреса настоящих страховых компаний либо всячески обыгрывают слово osago и, как правило, зарегистрированы на анонимных лиц», - заявили в «Росгосстрахе». По словам представителя компании, часто клиенту, который оплатил полис, на почту приходят перерисованные PDF-файлы настоящих бланков е-полисов ОСАГО с печатями и поддельными подписями. Такие «полисы» недействительны: они не фигурируют в базах данных страховых компаний и РСА, страховщики не несут по ним ответственности, а при проверке ГИБДД это будет приравнено к отсутствию полиса, объяснил он.

РСА добивается блокировки сайтов-«клонов», как только о них узнает, сказал Ефремов. По его словам, такие ресурсы работают по несколько часов или дней, потом исчезают и появляются снова. Сколько человек купили на них полисы, в союзе не знают. В «Росгосстрахе» отметили, что обращения поступали, но не уточнили их количества. В ВСК знают о появлении «клонов», но о пострадавших там неизвестно. В «Альфастраховании» отметили, что столкнулись лишь с несанкционированным копированием калькулятора е-ОСАГО с официального сайта, с помощью которого микрофинансовая организация на своем сайте пыталась собирать заявки на покупку полисов.