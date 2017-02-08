Нью-йоркский инвестиционный банк выбран единственным консультантом Saudi Aramco по IPO – FT

Небольшой инвестиционный банк Moelis & Co выбран единственным консультантом Saudi Aramco по первичному размещению ее акций, сообщила Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией. Это крупнейший заказ на рынке акционерного капитала, полученный Moelis, который в 2007 г. основал инвестбанкир со стажем Кен Моэлис. Он начинал еще в 1980-е гг. в Drexel Burnham Lambert, где в итоге стал управляющим директором у «короля мусорных облигаций» Майкла Милкена. В 2000-е гг. Моэлис работал в UBS, выстроив его инвестбанковский бизнес в США.

Сейчас в Moelis, который специализируется на консультациях по слияниям и поглощениям, IPO и реструктуризации бизнеса, работает более 450 банкиров. У него есть подразделения в Хьюстоне, Лондоне, а также в Германии и Индии, крупный бизнес на Ближнем Востоке, прежде всего в ОАЭ.

За возможность участвовать в размещении акций Saudi Aramco, которая может быть оценена в $2 трлн, бьются многие ведущие инвестбанки. JPMorgan Chase, уже долгие годы предоставляющий ей услуги коммерческого банкинга, и Майкл Клейн, бывший высокопоставленный банкир Citigroup, работают с саудовскими властями по широкому кругу вопросов, связанных с Saudi Aramco, включая IPO, напоминает FT. Другие банки предоставляют компании неофициальные советы и предложения по предстоящему размещению. Его андеррайтеры еще не выбраны.

Размер IPO, которое пока планируется на 2018 г., может составить около $100 млрд. В ходе его подготовки Saudi Aramco нужно реорганизовать свой бизнес, так как она занимается не только нефтью, но по поручению правительства, например, строит школы, больницы, спортивные сооружения.