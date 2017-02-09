Банк России с 1 марта начнет поэтапную централизацию дистанционного надзора

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор с 1 марта начнет процесс централизации дистанционного банковского надзора, который продлится до конца 2018 г.

«Мы сейчас проводим достаточно серьезные масштабные изменения в организации надзора, которые будут основаны на постоянном анализе финансового состояния банков. Мы работаем над оптимизацией наших надзорных процессов и внедрением электронного взаимодействия с кредитными организациями», — сказала Набиуллина.

«Мы видим, что в системе надзора происходят серьезные изменения. Уже недостаточно полагаться в надзоре на выполнение банками чисто количественных требований, нормативов. И одним из основных объектов превентивного надзора является эффективность систем внутреннего контроля, управления банковского рисками. Мы будем делать на это особый акцент», — добавила председатель ЦБ.

По ее словам, дистанционный банковский надзор будет централизован. «Надзорные функции территориальных учреждений Банка России будут поэтапно передаваться в центральный аппарат. Процесс начнется с 1 марта 2017 г. и завершится до конца 2018 г. В регионах останется немногочисленный штат сотрудников надзора, но они будут подотчетны своим функциональным руководителям в центральном аппарате», — пояснила Набиуллина.

Дистанционный надзор будет представлен тремя структурными подразделениями — службой текущего банковского надзора, департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями и департаментом банковского надзора.