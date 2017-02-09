ЦБ вводит поведенческий надзор на всех финансовых рынках

ЦБ вводит поведенческий надзор на всех финансовых рынках. С таким заявлением выступил первый зампредседателя регулятора Сергей Швецов.

«Мы приняли решение вывести такую важную тему, как поведенческий надзор, на весь периметр ЦБ и службы по защите прав потребителей», - сказал он, отметив, что решение было принято в конце декабря 2016 г.

По его словам, поведенческий надзор представляет собой область, покрывающую правоотношения, связанные с непосредственным контактом организации и клиента. Сюда же можно отнести и ограничения по параметрам продаваемых продуктов и услуг, также могут быть определенные требования к формату договора, в которых потребителю будет ясно, что именно он покупает. «Это и требования к тому, как именно продается продукт, какие слова при этом произносятся для того, чтобы сформировать у потребителя правильные ожидания», - пояснил Швецов.

По словам Швецова, будет также учитываться «социализация» договорной формы, чтобы документ был понятен. «В поведенческий надзор входит и разрешение споров, создание службы финансового омбудсмена, которая сегодня работает на добровольной основе. Готовится проект закона - омбудсмен будет реализован уже на уровне законодательства», - рассказал он. К поведенческому надзору также относятся правила допуска финансовых инструментов на рынок.