Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам до 3 п. п.

Сбербанк с 15 февраля в рамках весенней акции снижает ставки по потребительским кредитам до 3 процентных пунктов от базовой линейки, сообщает кредитная организация.

Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» составит 12,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 13,9% годовых. Отмечается, что условия действуют для кредитов на сумму от 300 000 руб.

Директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова напомнила, что 31 января закончилась новогодняя акция по потребительским кредитам. По ее словам, выдачи в январе составили 55 млрд руб., что на 24% больше аналогичного показателя предыдущего года.

Процентные ставки устанавливаются индивидуально и зависят от надежности, платежеспособности и категории клиента. Отмечается, что в Сбербанке отсутствуют комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредиту.