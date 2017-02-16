Выплаты вкладчикам «Северо-Западный 1 Альянс банк» начнутся не позднее 2 марта

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщает, что выплаты вкладчикам «Северо-Западный 1 Альянс банк» начнутся не позднее 2 марта. Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов в банке, но не более 1,4 млн руб. в совокупности.

Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка. По банковскому вкладу в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на 16 февраля 2017 г.

До 2 марта АСВ сообщит о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения. Для ускорения процесса возмещения АСВ будет использовать банки-агенты, которые будут выбраны на конкурсной основе до 22 февраля.

ЦБ с 16 февраля отозвал лицензию у петербургского акционерного коммерческого банка «Северо-Западный 1 Альянс банк»». По данным отчетности, на 1 февраля по величине активов он занимал 547-е место в банковской системе страны.