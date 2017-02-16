За полтора месяца 2017 года продано 300 000 электронных полисов ОСАГО

С начала года продано 300 000 электронных полисов ОСАГО – почти столько же, сколько за весь прошлый год, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин: «Мы уже вышли на результат 2016 г., когда продажа полисов была добровольной». По его словам, регулятор доволен тем, как развивается е-ОСАГО: с его помощью удалось снять напряжение, связанное с убыточностью автогражданки в ряде регионов России.

В январе было продано 190 000 электронных договоров, а за весь 2016 год – 330 000. В среднем компании продают 9000–10 000 электронных полисов в день, самые активные продажи – в так называемых проблемных регионах – Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях, Ставропольском крае, Свердловской области, говорил ранее президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. В месяц в среднем заключается около 3,3 млн договоров ОСАГО, и бумажных, и электронных.

С 1 января страховщики обязаны обеспечить каждому клиенту возможность купить электронный полис ОСАГО – соответствующие поправки в закон об автогражданской ответственности Госдума приняла летом 2016 г. До Нового года компании могли оказывать такую услугу добровольно.

Чтобы заключить договор онлайн, нужно завести личный кабинет на сайте страховщика, заполнить заявление и оплатить полис банковской картой. После этого страховщик направляет клиенту страховой полис по электронной почте и размещает в его личном кабинете на сайте. Такой полис нужно распечатать и возить с собой – по нему сотрудники ГИБДД смогут проверить, действительно ли автомобиль застрахован.