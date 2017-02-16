ЦБ назвал риски электронного ОСАГО

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин сообщил о создании мошенниками сайтов, которые предлагали фальшивые электронные полисы ОСАГО, более того, был склонирован сайт Российского союза автостраховщиков.

Замначальника ГУБиЗИ Банка России Артем Сычев сообщил, что с начала года было заблокировано несколько десятков сайтов, которые продавали поддельное ОСАГО. ЦБ обладает полномочиями по блокировке сайтов в российской доменой зоне, указал он. Что касается блокировки иностранных сайтов, то здесь ЦБ сотрудничает с ГосСОПКА, правда, блокировка таких сайтов займет более длительное время.

Второй риск, по мнению Чистюхина, заключается в том, что страховщики не могут проводить эффективную селекцию клиентов и отказывать тем, у кого высокая убыточность при приобретении полиса ОСАГО.

Еще один риск — это проверки органов дорожной полиции. Законодатель установил, что если полис куплен в электронном виде, то автовладелец может просто предъявить этот полис, необязательно на бланке строгой отчетности, это может быть просто распечатка. Но сегодня сотрудники полиции говорят, что знать ничего про это не знают, и штрафуют автомобилистов. Задача ЦБ и органов исполнительной власти — навести здесь порядок, иначе не будет доверия к этому продукту.

Ранее Чистюхин сообщил, что с начала года продано 300 000 электронных полисов ОСАГО – почти столько же, сколько за весь прошлый год.