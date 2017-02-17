Курс доллара подскочил после слов Орешкина об ослаблении рубля

Курс доллара в пятницу 17 февраля подскочил после слов министра экономического развития Максима Орешкина о грядущем ослаблении рубля. С 13.00 мск по 13.30 доллар подорожал на торгах почти на 40 коп., поднявшись с уровня 57,8 руб. до 58,16 руб.

«Мы считаем, что укрепление (рубля), которое мы видим на рынке, носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами. В целом мы ожидаем, что в ближайшее время будет некоторое ослабление рубля и затем его стабилизация», - сказал Орешкин журналистам.

По его словам, ЦБ продолжит придерживаться плавающего валютного курса, Минфин - продолжит покупку валюты в объеме порядка $100 млн в день. «Это на самом деле означает, что из того прироста цен на нефть выше $40 Минфин забирает две трети дополнительного давления. Де факто российская экономика сейчас живет не при цене Urals - $52, как мы видим на рынке, а при цене $44 за баррель», - отметил министр.

В среду на этой неделе рубль обновил полуторагодовые максимумы, но ненадолго: его отправил вниз комментарий Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Владимира Путина. Отвечая на вопрос, не беспокоит ли Кремль укрепление рубля, Песков не исключил, что этот вопрос Путин может обсудить с министром экономического развития Максимом Орешкиным. После этого заявления рубль в течение нескольких часов подешевел к доллару и евро примерно на 2%: с 56,6 до 57,7 руб./$ и с 59,7 до 61 руб./евро.