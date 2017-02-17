Греф: повсеместное применение «блокчейн» в России возможно через 2-2,5 года

Применять технологию «блокчейн» в России в промышленных масштабах можно будет через два-два с половиной года, считает предправления Сбербанка Герман Греф. Как передает «Прайм», он заявил это на конференции «Инновации рынка недвижимости». Греф напомнил, что премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение о создании специальной рабочей группы во главе с первым вице-премьером Игорем Шуваловым по возможности применения этой технологии.

По оценке Грефа, это «огромный шаг вперед в части движения государства в части использования этой технологии». «На мой взгляд, это очень на многое повлияет буквально во всех индустриях», - добавил он.

Специалисты Сбербанка, работающие с «блокчейн», считают, что технология будет готова к промышленной эксплуатации через 1,5 года, сообщил Греф. «Может, они немного оптимисты, но 2-2,5 года - это тот горизонт, в течение которого можно говорить о применении технологи "блокчейн" в промышленной эксплуатации», - заключил он.

Технология «блокчейн» (blockchain) - система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки корпоративного и государственного управления.