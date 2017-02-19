Анонс «Ведомостей» на 20 февраля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

власти пытаются не дать рублю укрепиться;

новый президент Германии – немецкий ответ Трампу;

Европарламент озаботился ущербом от действий роботов.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как в ЛНР и ДНР везут продукты

и статью на полосе «Комментарии»: о русском гиперболическом неждуне.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 17 февраля 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 16 февраля 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 15 февраля 2017 года
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