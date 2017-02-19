Анонс «Ведомостей» на 20 февраля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

власти пытаются не дать рублю укрепиться;

новый президент Германии – немецкий ответ Трампу;

Европарламент озаботился ущербом от действий роботов.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как в ЛНР и ДНР везут продукты

и статью на полосе «Комментарии»: о русском гиперболическом неждуне.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».