Анонс «Ведомостей» на 20 февраля 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
власти пытаются не дать рублю укрепиться;
новый президент Германии – немецкий ответ Трампу;
Европарламент озаботился ущербом от действий роботов.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как в ЛНР и ДНР везут продукты
и статью на полосе «Комментарии»: о русском гиперболическом неждуне.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».