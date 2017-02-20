ЦБ возложил на АСВ функции временной администрации в банке "Пересвет"

ЦБ России с понедельника, 20 февраля, возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком «Пересвет» сроком на шесть месяцев, говорится в сообщении регулятора.

В связи с этим деятельность временной администрации по управлению АКБ «Пересвет», назначенной 21 октября 2016 г. приказом Банка России, прекращена, заявил ЦБ.

Ранее сегодня сообщалось, что «Пересвет» вновь отключен от системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП) Центробанка.