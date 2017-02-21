Банки просят допустить их к выплате пенсий военным – «Коммерсантъ»

Крупнейшие банки обратились в правительство с инициативой расширить перечень банков-агентов, осуществляющих выплаты военным пенсионерам и членам их семей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Белом доме. «С такими клиентами банки рассчитывают работать напрямую, без участия в схеме Сбербанка»,— отметил он. Письмо было отправлено в конце 2016 г., а в числе подписантов значились Газпромбанк (ГПБ), ВТБ и Россельхозбанк (РСХБ). Другой собеседник издания рассказал, что премьер Дмитрий Медведев 17 декабря поручил Минфину и профильным ведомствам (NДМ-П13-7749) изучить инициативу, а на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов согласился на изменения.

В Минфине подтвердили, что «тема обсуждается». В РСХБ заявили, что новый статус «позволит привлечь на обслуживание дополнительный клиентский сегмент». Член правления ВТБ Владимир Верхошинский отметил необходимость «честной конкуренции».

Сейчас пенсии военным пенсионерам выплачиваются через филиалы Сбербанка. Речь идет не только о военнослужащих, но и пожарных, наркополицейских, сотрудниках ФСИН, таможни, полиции, ФСБ, ФСО, Нацгвардии, Генпрокуратуры, следственных органов и членах их семей. По словам правительственного собеседника издания, речь может идти о 2-3 млн человек, из которых 700 000 также получают гражданскую пенсию. При этом средняя пенсия силовиков примерно на 20 000 выше, чем у гражданских.

В Минфине полагают, что в числе ключевых критериев для отбора банков может стать «нахождение под прямым или косвенным контролем ЦБ РФ».