Brent торгуется на уровне $56,89 за баррель

К 9.10 мск 22 февраля апрельские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $56,89 за баррель. К этому же времени апрельские фьючерсы на WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) торговались на уровне $54,52 за баррель.

Котировки нефти держатся высоко на прогнозах о снижении избытка предложения сырья на рынке в результате действий стран ОПЕК и России, отмечает «Интерфакс». Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что соглашение о снижении добычи соблюдается странами на 90% и это привет к снижению запасов.