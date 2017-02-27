Brent торгуется на уровне $56,4 за баррель

К 9.22 мск 27 февраля апрельские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $56,4 за баррель, в минувшую пятницу цена контрактов снизилась на $0,59 (1,04%) до $55,99 за баррель, напоминает «Интерфакс». Утром в понедельник апрельские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) торговались на уровне $54,35 за баррель, в пятницу они подешевели на $0,46 (0,84%) до $53,99 за баррель.

Снижение котировок в конце прошлой недели было связано с тем, что трейдеры фиксировали прибыль после того, как в четверг цены достигли максимума более чем за 1,5 года, сообщает MarketWatch.

Количество работающих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на 5 и достигло 602, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes. За последний год их количество выросло на 202 единицы.

Сдерживающее влияние на рынок оказывают опасения, что американские нефтепроизводители будут наращивать производство на фоне восстановления нефтяных котировок. Позитивным фактором для рынка остаются согласованные действия стран – членов ОПЕК и других крупных производителей нефти по сокращению ее добычи.