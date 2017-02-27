Группа ТАИФ готова участвовать в санации Татфондбанка

Группа ТАИФ может принять участие в санации Татфондбанка, сообщила пресс-служба президента Татарстана.

В сообщении пресс-службы отмечается, что группа ТАИФ и партнеры по обращению президента Татарстана Рустама Минниханова «выразили готовность своего участия в санации Татфондбанка в качестве стратегических инвесторов». Соответствующее обращение направлено в Банк России.

Кроме того, консультативной группой по оказанию правовой помощи физическим и юридическим лицам – клиентам банков, приостановивших операционную деятельность, совместно с прокуратурой Татарстана готовится обращение в судебные органы по вопросу внесения физических лиц – клиентов «ТФБ-финанс» в реестр пострадавших вкладчиков Татфондбанка с возможностью дальнейшего получения страховых выплат Агентством по страхованию вкладов (АСВ). В частности, предполагается, что будет рассмотрена возможность приравнивания прав клиентов «ТФБ финанс» к правам лиц, чьи вклады застрахованы государством (не более 1,4 млн руб.) и выплаты возложены на АСВ.

С 15 декабря в Татфондбанке, втором по величине банке Татарстана, 40% которого принадлежит правительству республики, была введена временная администрация. Проблемы Татфондбанка сказались на других банках региона, а правительство Татарстана было вынуждено делать заявления, чтобы предотвратить панику вкладчиков, и заверять, что надежно контролирует банковский сектор.