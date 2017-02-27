ПФР выступает против снижения ставки страховых взносов

Снижение ставки страховых взносов в Пенсионный фонд России несет в себе много рисков - приведет к разбалансировке пенсионной системы, отрицательно скажется на пенсионных правах всех граждан, передает ТАСС со ссылкой на слова руководителя фонда Антона Дроздова в ходе инвестиционного форума в Сочи.

«Страховые взносы - это не налоги, а возмездные персонифицированные платежи, из которых формируются индивидуальные пенсионные права, поэтому не может быть так называемого налогового маневра по своей сути», - сказал Дроздов.

«Это, по сути, будет переход к бюджетному финансированию пенсий, что в конечном итоге повлияет на все - на размеры пенсий и пенсионных прав. При этом неочевидно, что такие решения приведут к массовому выходу бизнеса из тени, стабильные правила игры принесут больше пользы», - добавил он.

«Модель, при которой пенсии финансируются за счет бюджета, - это старая советская модель, возврат в собес, которая переводит пенсию в пособие, по сути уравнительное, либо к увеличению еще большего количества льгот. В мире я не знаю таких стран, которые бы шли по этому пути, это считается возвратом в прошлое», - пояснил Дроздов.

Бюджет ПФР на данный момент - 8,5 трлн руб. В результате снижения ставки страховых взносов ПФР может потерять около 2 трлн руб. доходов в год.