Brent торгуется на уровне $56,04 за баррель

К 8.54 четверга майские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $56,04 за баррель. В течение торговой сессии среды цена этих контрактов снизилась на $0,15 (0,27%) до $56,36 за баррель. Утром 2 марта апрельские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) торговались на уровне $53,54 за баррель, днем ранее цена этого сорта нефти снизилась на $0,18 (0,33%) до $53,83 за баррель, напоминает «Интерфакс».

Котировки нефти снижаются после публикации данных минэнерго США о росте запасов нефти в стране на 1,5 млн баррелей за прошлую неделю. Запасы растут восьмую неделю подряд и достигли рекордных 520,2 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали еще более значительное повышение показателя – на 2,1 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе повысилась на 31 000 барр./сутки до 9,032 млн барр./сутки.

Рост добычи нефти в США может нивелировать усилия государств ОПЕК и нефтедобывающих стран, не входящих в организацию, по ограничению поставок нефти на мировой рынок, что серьезно беспокоит экспертов, отмечает MarketWatch. Саудовская Аравия в феврале сократила отгрузку нефти на 126 000 барр./сутки по сравнению с январем, до 7,04 млн барр./сутки, сообщает Bloomberg.