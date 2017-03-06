Вкладчики проблемных банков Татарстана обратились к Шаймиеву

Вкладчики лишившихся лицензии банков потребовали вернуть их деньги, такую петицию они передали советнику президента Татарстана, экс-президенту республики Минтимеру Шаймиеву. «Письмо я передам, но советник президента курирует другие вопросы - те, которые связаны с островом-градом Свияжск и Болгаром», - сказал им руководитель секретариата Шаймиева Олег Глебов. Как передает ТАСС, передача петиции состоялась в казанском Кремле.

4 марта такое же требование они передали премьер-министру Татарстана Ильдару Халикову, а также попросили оспорить отзыв лицензии у Татфондбанка.

После того как Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и связанного с ним Интехбанка в декабре, в Казани прошло несколько акций протеста вкладчиков этих банков. Протестующие требовали санировать эти банки и вернуть им их вклады. 3 марта ЦБ отозвал у обоих банков лицензии, несмотря на все переговоры о возможных способах их спасти, так как в итоге решил, что санация банков невозможна из-за низкого качества их активов.

Минтимер Шаймиев объявил об уходе с поста руководителя Татарстана в январе 2010 г. Регионом он руководил с 1998 г. и официально объяснил желание не оставаться у власти на новый срок тем, что пора дать дорогу молодым. На тот момент 73-летнего Шаймиева сменил 52-летний Рустам Минниханов. Еще до отзыва лицензии у Татфондбанка «Ведомости» писали, что заняться санацией Татфондбанка выразила готовность группа ТАИФ, 12% в которой принадлежит сыну Шаймиева Радику.