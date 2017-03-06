Президент Татарстана назвал ошибкой наращивание республикой доли в Татфондбанке

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что решение властей региона об увеличении госдоли в Татфондбанке было ошибкой. «Сейчас очень много претензий в адрес правительства и мой адрес. Претензии связаны с тем, что правительство присутствовало в банке. Мы, конечно, не говорим, что вины нет: мы несем ответственность за то, что происходит на территории Татарстана», – приводит «Интерфакс» его слова.

Самой большой ошибкой, по словам Минниханова, была попытка республики «помочь с финансовой устойчивостью банку». Доля Татарстана с 2014 г. последовательно увеличивалась.