Аваков призвал закрыть Сбербанк на Украине

Сбербанк должен уйти с украинского рынка, заявил глава МВД страны Арсен Аваков. «Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине! Пусть наслаждаются "финансовым раем" по законам самозваных ДНР и ЛНР», — написал Аваков в Facebook. Он также призвал Национальный банк Украины ввести санкции в отношении Сбербанка.

Во вторник, 7 марта, Сбербанк сообщил о начале обслуживания клиентов по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Готовность принимать такие документы также выразили в Юникредит банке и Газпромбанке, пишет RNS.

Нацбанк Украины заявил о готовности инициировать санкции в отношении «дочки» Сбербанка России. «В случае подтверждения этой информации (обслуживание клиентов по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР) НБУ будет инициировать перед Советом национальной безопасности и обороны вопрос о применении санкций в отношении банка», – говорится в сообщении украинского регулятора.