Brent торгуется на уровне $53,52 за баррель

К 9.00 мск 9 марта майские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $53,52 за баррель, апрельские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке – у $50,6 за баррель. В среду Brent подешевела на $2,81 (5,03%) до $53,11 за баррель, WTI – на $2,86 (5,38%) до $50,28 за баррель (минимум с 15 декабря), напоминает «Интерфакс».

В четверг котировки растут после обвала среды. Рынки обеспокоены тем, что существенное повышение резервов в США сводит на нет эффективность действий стран – членов ОПЕК и других крупных производителей нефти по сокращению перенасыщения рынка топливом.

Генсек Моххамед Баркиндо заявил, что уровень исполнения соглашения о сокращении нефтедобычи в феврале будет выше, чем в первый месяц текущего года. «Мы только начинаем видеть цифры, мы оцениваем шесть источников, цифры очень обещающие», – сказал Баркиндо, отметив, что уровень будет выше, потому что все участники соглашения прилагают усилия по выполнению взятых на себя обязательств.

В январе соглашение было выполнено на 86%.