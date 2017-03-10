«Единая Россия» приостановила членство арестованного председателя правления Татфондбанка

Партия «Единая Россия» приостановила членство председателя правления Татфондбанка, депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина, арестованного по подозрению в мошенничестве.

«6 марта решением казанского местного политсовета "Единой России" членство Роберта Мусина в партии приостановлено. Решение об исключении из партии будет приниматься на основании решения суда, который признает или не признает его виновность», — сообщила пресс-секретарь татарстанского отделения единороссов Наталья Лукина.

Банк России 3 марта отозвал лицензию у татарстанского Татфондбанка, занимавшего 42-е место по величине активов. Минимальная оценка дыры в его капитале по состоянию на декабрь — 97 млрд руб.

В этот же день стало известно, что в отношении председателя правления банка возбуждено уголовное дело. Мусина подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).