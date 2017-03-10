Расходы страховщиков на суды по ОСАГО сравнялись с оспоренными выплатами

Страховые выплаты по ОСАГО, взысканные со страховых компаний в судебном порядке, в 2016 г. составили 13,142 млрд руб. Помимо этого дополнительно выплачено 13,159 млрд руб. накладных расходов - это штрафы по закону о защите прав потребителей, оплата услуг экспертизы и экспертов, пени. Об этом рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

«Мы видим тенденцию роста доли накладных расходов в структуре выплат компаний по суду. Если в 2011 г. эта доля составляла 15%, то в 2016 г. превысила 50%. То есть половина судебных выплат - это непрофильные для страховщиков выплаты, что говорит о некоем предпринимательском интересе к деньгам, которые пошли на выплаты не потребителям, а недобросовестным посредникам и мошенникам», - отметил Юргенс.

По его словам, страховые компании несут ущерб от инкассовых списаний, в том числе по решению суда. Сумма инкассовых списаний со страховых компаний в 2016 г. составила 20 млрд руб.

По данным Центробанка России, всего по договорам ОСАГО страховщики заплатили в 2016 г. 172,6 млрд руб. Страховые выплаты из них составили 167,4 млрд руб., из них на основании решения суда - 15,6 млрд руб., прочие выплаты, не включенные в страховые, - 5,2 млрд руб.