Татарстан просит ЦБ найти банк, который возьмет вкладчиков Татфондбанка в обмен на активы

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился в Центробанк России с просьбой рассмотреть возможность поиска банка-распорядителя, который возьмет на себя часть вкладчиков Татфондбанка в обмен на его активы. Об этом заявил министр экономики Татарстана Артем Здунов.

По его словам, по инициативе вкладчиков Минниханов написал письмо в ЦБ с просьбой «рассмотреть возможность нахождения для Татфондбанка банка-распорядителя, который берет на себя вкладчиков в обмен на активы».

По данным регулятора, количество вкладчиков Татфондбанка, размер средств на счетах которых превышал страховую сумму, выплачиваемую АСВ (1,4 млн руб.), составило 4500 человек. В Татфондбанке было открыто 32 000 расчетных счетов, размер обязательств перед кредиторами по которым составил 38 млрд руб.

В свою очередь, председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России такой практики, как назначение банка-распорядителя, не применялось. «Распорядитель - я о такой практике не слышал, наоборот, это будет вызывать больше вопросов, поскольку сразу же появятся подозрения, как этот банк-распорядитель будет управлять активами - может, по дешевке будет продавать. Всегда подозрения возникают, когда третье лицо возникает в таких ситуациях», - отметил он.