Активисты угрожают прекратить работу украинской «дочки» Сбербанка

Активисты так называемого «Штаба блокады торговли с оккупантами» пригрозили прекратить работу дочернего банка Сбербанка на Украине. «Мы даем две недели всем вкладчикам Сбербанка России забрать свои деньги. <...> Если правительство не закроет это предприятие, мы закроем его сами», – заявил координатор штаба Анатолий Виногородский на пресс-конференции в пятницу в Киеве. Он не уточнил, как именно будут действовать активисты.

Виногородский также подчеркнул, что участники движения будут блокировать железнодорожные переезды на востоке Украины, если правительство страны до 2 апреля не заключит договоры о поставках угля из других стран, кроме России. «Мы будем ужесточать нашу блокаду. Это касается железнодорожных путей!» – приводит «Интерфакс» его слова.