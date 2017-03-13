ЦБ составит «белый список» аудиторов

Центробанк проведет добровольную аттестацию аудиторов, по итогам которой сформирует список аудиторских организаций. Участников финансового рынка, которые не прислушаются к рекомендациям регулятора и воспользуются услугами аудиторов не из «белого списка», ждет более строгий надзор, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Он напомнил, что Банк России до появления закона о рейтинговой отрасли предложил рейтинговым агентствам пройти добровольную аттестацию.

«Сейчас с аудиторами будем делать то же самое, мы предложим определенному кругу аудиторов, которые не запятнаны в наших базах данных, пройти добровольную аттестацию. По ее итогам сформируем "белый" список и предложим финансовому сектору пользоваться аудиторами из этого списка. (. . .) Неиспользование этих аудиторов будет означать более интенсивный надзор», - сказал он.