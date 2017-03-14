Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Нефтяной альянс»

Банк России сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у столичного банка «Нефтяной альянс». Соответствующий приказ датирован 14 марта.

Регулятор указывает, что банк «размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов». Его активы не генерировали достаточный денежный поток и не позволяли обеспечить «своевременное исполнение обязательств перед кредиторами». Руководители и собственники банка «не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности», - отмечается в сообщении ЦБ.

С 14 февраля «Нефтяной Альянс» был отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) Банка России, а с 1 марта перестал выдавать вклады.

По данным портала banki.ru, «Нефтяной альянс» занимает 214-е место в российской банковской системе с величиной чистых активов 10,30 млрд руб.

Банк является участником системы гарантирования вкладов.

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