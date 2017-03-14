Цена на нефть Brent упала до минимума с ноября

Мировые цены на нефть снижаются до минимального уровня с середины ноября на данных о росте добычи топлива в Саудовской Аравии в феврале. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на 20.16 мск снизилась на 1,42% до $50,66 за баррель (на 17.55 мск до $50,45 за баррель).

Цена апрельского фьючерса на нефть марки WTI к этому времени упала на 2,33% до $47,27 за баррель.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия повысила добычу в январе на 263 000 б/с до более 10 млн б/с.