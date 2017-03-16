Brent торгуется на уровне $52,1 за баррель

К 8.26 мск четверга майские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $52,1 за баррель, апрельские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке – на уровне $49,12 за баррель. В среду за торговую сессию Brent подорожала на $0,89 (1,75%) до $51,81 за баррель, WTI – на $1,14 (2,39%) до $48,86 за баррель, напоминает «Интерфакс». Существенный рост котировок вызвала публикация данных минэнерго США о сокращении запасов нефти на предыдущей неделе. Запасы в США после нескольких недель роста впервые сократились на 237 000 баррелей, хотя аналитики в среднем ожидали роста на 3,5 млн баррелей. Запасы дистиллятов в Штатах упали на 4,23 млн баррелей, бензина – на 3,06 млн баррелей.

На прошлой неделе цены на нефть опустились до минимума с декабря на опасениях, что рост запасов и добычи в США нивелирует позитивный эффект от сокращения добычи в странах ОПЕК. «В целом картина не изменилась, – отметил экономист Oversea Chinese Banking Corp. Барнабас Ганн. – Цены упали на опасениях по поводу роста запасов в США, но мировой спрос на топливо по-прежнему высок, и мы ожидаем постепенного повышения котировок».