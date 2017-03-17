Прокуратура: из банка «Развитие» похищено 3 млрд рублей

Из черкесского банка «Развитие» было выведено 3 млрд руб., сообщает московская прокуратура. Как отмечается в сообщении ведомства, в преддверии отзыва лицензии банк предоставил крупные кредиты – от 100 млн до 400 млн руб. – заведомо неплатежеспособным гражданам. «Несмотря на сложное финансовое состояние заемщиков, кредиты выдавались без обеспечения. Каждая сделка была одобрена и утверждена как кредитным комитетом, так и советом директоров банка», – отметили в прокуратуре.

Проверка показала, что заемщики эти средства так и не получили. Прокуратура считает эти сделки, учитывая их однотипность и сроки, «схемными», а задолженность — безнадежной к взысканию. «Это привело к тому, что банк прекратил выплату денежных средств по вкладам и решениям суда», – сообщили в прокуратуре, добавив, что результаты проверки направлены в Следственный комитет России.