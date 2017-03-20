Арбитраж Татарстана рассмотрит иск ЦБ о банкротстве Интехбанка 12 апреля

Первое заседание по иску Банка России о признании банкротом татарстанского Интехбанка состоится в Арбитражном суде Татарстана 12 апреля. Это сообщает электронная газета «Бизнес-Online» со ссылкой на материалы суда. Дата рассмотрения иска о признании банкротом Татфондбанка пока не назначена, но документы в суд уже поступили. Иски регулятора о банкротстве этих двух банков были направлены в арбитраж 15 и 16 марта.

Иск о банкротстве Татфондбанка поступил в производство судье Наиле Гарапшиной, а Интехбанка – Венере Красавиной, сообщает издание.

Татфондбанк и Интехбанк лишились лицензий 3 марта, до этого они с середины декабря находились под управлением временнoй администрации, на удовлетворение требований их кредиторов был введен мораторий.